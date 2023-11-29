Экс-госсекретарь США Помпео призвал Украину гарантировать защиту инвестиций для победы

В Украине следует прекратить разговоры о вероятной национализации Киевстара, поскольку это может оказать негативное влияние на инвестиционный климат страны, а также на доверие союзников для противодействия российскому вторжению и восстановления после победы. Кроме того, из-за нарушения прав собственности Украина упустит шанс построить сильную экономику для противостояния любой агрессии.

Об этом в эксклюзивном интервью для НВ заявил бывший госсекретарь США и экс-глава ЦРУ, а ныне член Совета директоров, независимый неисполнительный директор крупнейшего украинского оператора мобильной связи Майк Помпео.

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Защита инвестиций необходима для экономического роста

"Разговор о национализации был бы отступлением назад, потому что Украина будет нуждаться в огромного количества инвестиций частного сектора, прямых иностранных инвестиций, а также поддержки со стороны Европы и частного сектора Соединенных Штатов, чтобы преодолеть последствия войны", – сказал он, напомнив о необходимости защиты права собственности. Пренебрегая этим, Украина допустит "стратегическую ошибку", ведь не сможет привлекать инвестиции в восстановление, потоки капитала будут очень ограничены.

Помпео заметил, что крупнейший украинский оператор связи, принадлежащий международной телеком-группе VEON, является "важной жемчужиной украинской экономики. Киевстар невероятно хорошо служил украинскому народу, был невероятно щедрым. Он также был важным участником помощи украинскому народу за последние два года".

Сейчас как раз то время, когда мы можем начать это делать. Я приехал с группой частных инвесторов от строительной отрасли до телекоммуникационной – из всех сфер,

– сообщил Помпео.

Экс-госсекретарь отметил необходимость безусловного соблюдения Украиной общепризнанных правил неприкосновенности частной собственности и защиты инвестиций.

(Инвесторы, – 24 Канал) должны делать это с уверенностью, что капитал, который они инвестируют в Украину, будет защищен от конфискации или национализации,

– подчеркнул он.

Помпео отметил, что США готовы оказывать Украине всю необходимую поддержку для победы, а сама Украина, кроме борьбы на линии фронта, должна продолжить демократические трансформации – они обеспечат экономическое могущество для противостояния российским посягательствам или агрессии.

Экономическую мощь Украины Помпео называет одним из центральных элементов ее безопасности, чтобы страна могла противостоять любым силовым посягательствам. Поэтому США будут помогать Украине достичь стратегического преимущества над врагом: на поле боя, чтобы Украина диктовала захватчику условия мира с сильной переговорной позиции, и в сфере экономики, чтобы предотвратить агрессию в будущем.

"Зло исходит от Москвы, и этому злу нужно противостоять. Украинский народ проделал удивительную работу, принес огромные жертвы для этого. Соединенные Штаты обязаны продолжать поддерживать это во всех измерениях: военном, дипломатическом, разведывательном, а теперь и в коммерческом, – подчеркнул Помпео. – Нам нужно, чтобы частный сектор определял возможности, брал на себя риски и входил в эту сферу. И нам нужно убедиться, что условия, которые создает украинское правительство, а это фундаментальная способность защищать основные права, права собственности, существуют таким образом, чтобы мы могли реализовать это четвертое важное направление, чтобы убедить Владимира Путина, что поражение Украины невозможно".