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      Помпео обвинил Россию в политическом давлении на Украину через энергетику

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      Майк Помпео
      Майк Помпео / Фото из открытых источников

      Госсекретарь США Майк Помпео обвинил Россию в том, что она решительно настроена помешать Украине использовать свои энергетические резервы.

      Он также заявил, что Россия "вторглась в Украину, чтобы получить доступ к ее нефтяным и газовым резервам". С такой позицией глава американской дипломатии выступил во вторник на конференции CERAWeek в Хьюстоне.

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      Мы все знаем историю с Россией – она ​​вторглась в Украину, чтобы получить доступ к нефтегазовым ресурсам. Она лишила Украину возможности самостоятельно использовать эти ресурсы, использовать эту инфраструктуру для того, чтобы обеспечивать энергией свой собственный народ. Вместо этого она использует эти газопроводы, чтобы оказать давление, политическое давление на народ Украины,
      – утверждал он.

      Добавим, что нижняя палата Конгресса США 12 марта приняла законопроект, запрещающий правительству признавать аннексирован Крым российским. Такое решение поддержали 427 членов нижней палаты. Документ запрещает федеральным департаментам и агентствам США осуществлять любые действия или предоставлять любую поддержку, которая может трактоваться как противоречащее этой политике относительно Крыма.

      Смотрите видео: Майк Помпео в CERAWeek

       

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      Теги: Новости России Майк Помпео Новости США Новости Украины Новости политики Энергетика Украина – Россия
      Источник: 24 Канал
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