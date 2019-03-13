Помпео звинуватив Росію в політичному тиску на Україну через енергетику

Держсекретар США Майк Помпео звинуватив Росію у тому, що вона рішуче налаштована завадити Україні використовувати свої енергетичні резерви.

Він також заявив, що Росія "вторглася в Україну, щоб отримати доступ до її нафтових і газових резервів". З такою позицією глава американської дипломатії виступив у вівторок на конференції CERAWeek у Х’юстоні.

Читайте також: Російський "Газпром" зупинить транзит газу через Україну в Туреччину в 2020 році, – Петкова

Ми всі знаємо історію з Росією – вона вторглася в Україну, щоб отримати доступ до нафтогазових ресурсів. Вона позбавила Україну можливості самостійно використовувати ці ресурси, використовувати цю інфраструктуру для того, щоб забезпечувати енергією свій власний народ. Замість цього вона використовує ці газопроводи, щоб чинити тиск, політичний тиск на народ України,

– стверджував він.

Додамо, що нижня палата Конгресу США 12 березня ухвалила законопроект, який забороняє американському уряду визнавати анексований Крим російським. Таке рішення підтримали 427 членів нижньої палати. Документ забороняє федеральним департаментам та агентствам США здійснювати будь-які дії або надавати будь-яку підтримку, яка може трактуватися як така, що суперечить цій політиці щодо Криму.

Дивіться відео: Майк Помпео на CERAWeek