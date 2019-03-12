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      Російський "Газпром" зупинить транзит газу через Україну в Туреччину в 2020 році, – Петкова

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      Російський "Газпром" зупинить транзиту газу через Україну в Туреччину в 2020 році
      Російський "Газпром" зупинить транзиту газу через Україну в Туреччину в 2020 році / primechaniya.ru

      Болгарія отримала офіційний лист від компанії "Газпром експорт" щодо припинення в 2020 році транзиту газу через Україну в Туреччину.

      "Газпром" планує припинити транзит по Трансбалканському коридору з України в Туреччину з січня 2020 року, повідомила міністерка енергетики Болгарії Теменужка Петкова в інтерв’ю телеканалу bTV.

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      Однак, у "Газпромі" заявили РБК, що жодних офіційних листів до Болгарії не надсилали.

      Теменужка Петкова зазначила, що Болгарія подасть до суду на Росію, якщо друга гілка газопроводу "Турецький потік" пройде не через територію Болгарії. Міністерка додала, що Болгарія вимагатиме від російського "Газпрому" відшкодувати транзитні платежі, які країна має отримувати до 2030 року.

      До слова, в Нафтогазі вважають, що Росія припинить транзит газу через Україну після 2020 року. Транзит російського газу через газотранспортну систему України є однією з найбільших статей експорту українських послуг. Він приносить Україні щороку близько 3 мільярдів доларів. Тож втрата Україною транзиту означатиме втрату значної частини валютної виручки.

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      Теги: Новини України Новини Росії Україна – Росія Газ Газпром Болгарія Новини Туреччини
      Джерело: 24 Канал
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