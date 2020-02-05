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      Помпео в Украине открыто заявлял, что Крым потерян, – СМИ

      82 Читати новину українською
      Встреча Зеленского и Помпео произошла 31 января в Киеве / ОП

      Помпео в Украине, кроме официальных встреч с президентом и министрами, имел и неформальное общение с антикоррупционными активистами и представителями Крыма. На этой встрече, как выяснили журналисты, госсекретарь США заявил, что Крым для Украины потерян, потому что Россия никому ничего не отдает.

      Госсекретарь США Майк Помпео приехал в Украину вечером 30 января. Это стало началом его тура по странам, которые раньше были в составе СССР (Украина, Беларусь, Казахстан, Узбекистан). О том, что говорил Помпео непублично, написало издание "Новое время". 

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      Визит Майка Помпео в Украину состоялся на фоне рассмотрения Сенатом США импичмента Дональда Трампа. Причем формально процедура импичмента началась из-за скандала вокруг июльского разговора Трампа и Зеленского.

      • Для СМИ визит Помпео был предсказуемым: короткие заявления и никаких сенсаций. Но госсекретарь США в Украине отличился и неоднозначными непубличными заявлениями. 

      За один день в Киеве, 31 января, Майк Помпео отдельно встретился с Президентом Украины Владимиром Зеленским, с министром обороны, министром иностранных дел. Также полтора часа посвятил встрече с представителями антикоррупционной сообщества и крымской активисткой Эмине Джеппаровой. 

      Именно на этой встрече зашла речь в первую очередь о Крыме: Джеппарова попросила Белый Дом держать аннексированный Россией полуостров в поле зрения внешней политики США. Однако по выражению лица Помпео якобы было понятно, что у него несколько иные приоритеты. 

      Крым потерян. Мировые игроки это понимают. Украина отдала Крым, а Россия не из тех, у кого что-то можно отобрать,
      – процитировал слова Помпео один из участников встречи. 

      Но несмотря на это, суть главного публичного послания Помпео к украинской власти – понятен:

      • Украина – неотъемлемая часть системы безопасности и экономического пространства Европы.
      • США поддерживают реформы в Украине.
      • Вашингтон сохранит антироссийские санкции до полного восстановления суверенитета Украины на всей территории. 

      Все новости о визите Помпео в Украину – по этой ссылке. 

      Как изменилось отношение к власти Зеленского: поражающий опрос
      4 февраля
      243
      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Новости России Новости Крыма Аннексия Крыма Новости США Майк Помпео Помпео в Украине Новости Украины Новости политики
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