Помпео в Украине открыто заявлял, что Крым потерян, – СМИ

Помпео в Украине, кроме официальных встреч с президентом и министрами, имел и неформальное общение с антикоррупционными активистами и представителями Крыма. На этой встрече, как выяснили журналисты, госсекретарь США заявил, что Крым для Украины потерян, потому что Россия никому ничего не отдает.

Госсекретарь США Майк Помпео приехал в Украину вечером 30 января. Это стало началом его тура по странам, которые раньше были в составе СССР (Украина, Беларусь, Казахстан, Узбекистан). О том, что говорил Помпео непублично, написало издание " Новое время ".

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Визит Майка Помпео в Украину состоялся на фоне рассмотрения Сенатом США импичмента Дональда Трампа. Причем формально процедура импичмента началась из-за скандала вокруг июльского разговора Трампа и Зеленского .

Для СМИ визит Помпео был предсказуемым: короткие заявления и никаких сенсаций . Но госсекретарь США в Украине отличился и неоднозначными непубличными заявлениями.

За один день в Киеве, 31 января, Майк Помпео отдельно встретился с Президентом Украины Владимиром Зеленским, с министром обороны, министром иностранных дел. Также полтора часа посвятил встрече с представителями антикоррупционной сообщества и крымской активисткой Эмине Джеппаровой.

Именно на этой встрече зашла речь в первую очередь о Крыме: Джеппарова попросила Белый Дом держать аннексированный Россией полуостров в поле зрения внешней политики США. Однако по выражению лица Помпео якобы было понятно, что у него несколько иные приоритеты.

Крым потерян. Мировые игроки это понимают. Украина отдала Крым, а Россия не из тех, у кого что-то можно отобрать,

– процитировал слова Помпео один из участников встречи.

Но несмотря на это, суть главного публичного послания Помпео к украинской власти – понятен:

Украина – неотъемлемая часть системы безопасности и экономического пространства Европы.

США поддерживают реформы в Украине.

Вашингтон сохранит антироссийские санкции до полного восстановления суверенитета Украины на всей территории.