03:09
5 лют 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      КОРОНАВІРУС 2020 ВЕРХОВНА РАДА ГРИП В УКРАЇНІ ВБИВСТВО АНДРІЯ СОТНИКА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: РПЦ винайшла вакцину проти коронавірусу. Якутія втече від Путіна
      Вєсті Кремля
      21:59, 4 лютого
      Вєсті.UA: Бомбардування Азовським коронавірусом. Недоторканність ОПЗЖопців
      Вєсті.UA
      22:28, 4 лютого
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      КОРОНАВІРУС 2020 ВЕРХОВНА РАДА ГРИП В УКРАЇНІ ВБИВСТВО АНДРІЯ СОТНИКА

      Помпео в Україні відкрито заявляв, що Крим втрачено, – ЗМІ

      244 Читать новость на русском
      Зустріч Зеленського та Помпео відбулася 31 січня у Києві / ОП

      Помпео в Україні, окрім офіційних зустрічей з президентом та міністрами, мав і неформальне спілкування з антикорупційними активістами та представниками Криму. Під час цієї зустрічі, як з'ясували журналісти, держсекретар США заявив, що Крим для України втрачено, бо Росія нікому нічого не віддає.

      Держсекретар США Майк Помпео приїхав до України увечері 30 січня. Це стало початком його туру по країнах, які колись були у складі СРСР (Україна, Білорусь, Казахстан, Узбекистан). Про те, що говорив Помпео непублічно, написало видання "Новое время". 

      Читайте також: Самі цілуєтеся з ними взасос, – Лукашенко жорстко відповів на критику росіян через візит Помпео

      Візит Майка Помпео до України відбувся на тлі розгляду Сенатом США імпічменту Дональда Трампа. Причому формально процедура імпічменту розпочалася через скандал навколо липневої розмови Трампа та Зеленського.

      • Для ЗМІ візит Помпео був передбачуваним: короткі заяви й жодних сенсацій. Але держсекретар США в Україні відзначився і неоднозначними непублічними заявами. 

      За один день у Києві, 31 січня, Майк Помпео окремо зустрівся з Президентом України Володимиром Зеленським, з міністром оборони, міністром закордонних справ. Також півтори години присвятив зустрічі з представниками антикорупційної спільноти та кримською активісткою Еміне Джеппаровою. 

      Саме на цій зустрічі зайшла мова у першу чергу про Крим: Джеппарова попросила Білий Дім тримати анексований Росією півострів у полі зору зовнішньої політики США. Однак із виразу обличчя Помпео начебто було зрозуміло, що у нього дещо інші пріоритети. 

      Крим втрачено. Світові гравці це розуміють. Україна віддала Крим, а Росія не з тих, у кого щось можна забрати,
      – зацитував слова Помпео один з учасників зустрічі. 

      Та попри це, суть головного публічного послання Помпео до української влади – зрозуміла:

      • Україна – невіддільна частина системи безпеки та економічного простору Європи.
      • США підтримують реформи в Україні.
      • Вашингтон зберігатиме антиросійські санкції до повного відновлення суверенітету України на усій території. 

      Усі новини про візит Помпео до України – за цим посиланням. 

      Вибори президента США: як голосують та обирають американці
      4 лютого
      2001
      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Новини України Новини політики Помпео в Україні Майк Помпео Новини США Анексія Криму Новини Криму Новини Росії
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      4 лютого , 23:09 Головні новини 4 лютого: в Україні стане менше нардепів, "Слуга народу" перемагає на виборах
      Андрій Шляхтін 1079
      4 лютого , 23:00 Нас катували струмом, а дівчат ґвалтували: ексбранець Усатюк розповів про жахіття полону (18+)
      Олексій Печій 2176
      30 січня , 17:45 Красиві та успішні: п’ятірка найпривабливіших покеристок світу – фото
      5045
      3 лютого , 10:00 Чому ви захочете жити в Батумі, а не в Барселоні: переваги інвестицій в нерухомість в Грузії
      1845
      4 лютого , 21:30 Вибори президента США: як голосують та обирають американці
      Анатолій Максимов 2001
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук