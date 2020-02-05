Помпео в Україні відкрито заявляв, що Крим втрачено, – ЗМІ

Помпео в Україні, окрім офіційних зустрічей з президентом та міністрами, мав і неформальне спілкування з антикорупційними активістами та представниками Криму. Під час цієї зустрічі, як з'ясували журналісти, держсекретар США заявив, що Крим для України втрачено, бо Росія нікому нічого не віддає.

Держсекретар США Майк Помпео приїхав до України увечері 30 січня. Це стало початком його туру по країнах, які колись були у складі СРСР (Україна, Білорусь, Казахстан, Узбекистан). Про те, що говорив Помпео непублічно, написало видання "Новое время".

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Візит Майка Помпео до України відбувся на тлі розгляду Сенатом США імпічменту Дональда Трампа. Причому формально процедура імпічменту розпочалася через скандал навколо липневої розмови Трампа та Зеленського.

Для ЗМІ візит Помпео був передбачуваним: короткі заяви й жодних сенсацій. Але держсекретар США в Україні відзначився і неоднозначними непублічними заявами.

За один день у Києві, 31 січня, Майк Помпео окремо зустрівся з Президентом України Володимиром Зеленським, з міністром оборони, міністром закордонних справ. Також півтори години присвятив зустрічі з представниками антикорупційної спільноти та кримською активісткою Еміне Джеппаровою.

Саме на цій зустрічі зайшла мова у першу чергу про Крим: Джеппарова попросила Білий Дім тримати анексований Росією півострів у полі зору зовнішньої політики США. Однак із виразу обличчя Помпео начебто було зрозуміло, що у нього дещо інші пріоритети.

Крим втрачено. Світові гравці це розуміють. Україна віддала Крим, а Росія не з тих, у кого щось можна забрати,

– зацитував слова Помпео один з учасників зустрічі.

Та попри це, суть головного публічного послання Помпео до української влади – зрозуміла:

Україна – невіддільна частина системи безпеки та економічного простору Європи.

США підтримують реформи в Україні.

Вашингтон зберігатиме антиросійські санкції до повного відновлення суверенітету України на усій території.

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