Умрете вместе со своими правами на пороге больницы, – медик обратился к антивакцинаторам

Медик Иван Черненко заявил, что угроза COVID-19 реальная, а смертность высокая. Учитывая это он обратился к людям, которые протестуют против вакцинации.

Мощное заявление врач-анестезиолог Раздельнянской центральной районной больницы, что в Одесской области, сделал в эфире программы "Право на власть".

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Умрете на пороге больницы, – медик

Ваши права будут соблюдены, но умрете вместе вы с ними на пороге больницы, потому что класть вас будет некуда,

– сказал Иван Черненко.

Стоит отметить, что вакцинация является важной и нужной. В Украине наблюдается ухудшение эпидемической ситуации. В то же время увеличивается количество случаев госпитализации больных COVID-19.

Что известно о вакцинации в Украине

С начала прививочной кампании привили 8 373 552 человека.

Из них получили одну дозу – 8 373 550 человек, две дозы – 6 743 615.

В целом - 15 117 165 прививок против коронавирусной болезни.