Из своего дома выехали по меньшей мере 100 тысяч украинцев. Об этом сообщил генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш.

Читайте также Мир с нами: Зеленский поблагодарил членов Совбеза ООН, проголосовавших за резолюцию против России

В Украине почасово растут гуманитарные потребности

"Гуманитарные потребности в Украине растут каждый час. Мирные жители гибнут", – написал он в соцсетях.

По состоянию на вечер 25 февраля, как сообщал верховный представитель ООН по делам беженцев Филиппо Гранди, за 48 часов покинули Украину более 50 тысяч человек.

Он отметил, что большая часть людей едет в Польшу и Молдову. Кстати, все пункты пропуска на польско-украинской границе открыты для пешеходов.

Полный текст публикации:

Гуманитарные потребности в Украине растут каждый час. Гражданские жители гибнут. Сообщается, что по меньшей мере 100 000 украинцев уже покинули свои дома. @UN сотрудники наращивают оказание спасательных средств поддержки. Их безопасность и свобода передвижения должны быть гарантированы.