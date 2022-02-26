Зі свого дому виїхали щонайменше 100 тисяч українців. Про це повідомив генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй Антоніу Гуттереш.

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В Україні щогодинно зростають гуманітарні потреби

"Гуманітарні потреби в Україні зростають щогодини. Мирні жителі гинуть", – написав він у соцмережах.

Станом на вечір 25 лютого, як повідомляв верховний представник ООН у справах біженців Філіппо Гранді, за 48 годин покинули Україну понад 50 тисяч людей.

Він зауважив, що більша частина людей їде до Польщі та Молдови. До речі, всі пункти пропуску на польсько-українському кордоні відкриті для пішоходів.

Повний текст публікації:

Гуманітарні потреби в Україні зростають щогодини. Цивільні жителі гинуть. Повідомляється, що щонайменше 100 000 українців вже покинули свої домівки. @UN співробітники нарощують надання рятувальних засобів підтримки. Їхня безпека та свобода пересування мають бути гарантовані.