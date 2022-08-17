Понимаю, почему об этом говорят, – психолог прокомментировал "двойников" путина

Двойников у кремлевского диктатора нет, понятно, почему эти версии постоянно раздаются. Его фигура достаточно известна и важна, от особенностей психики этой личности зависят судьбы миллионов людей.

Об этом на 24 канале рассказал политический психолог Валентин Ким. Он также отметил, что именно поэтому мы привлекаем огромное внимание к мельчайшим деталям и нам иногда кажется, что это не тот путин.

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По словам психолога, на фоне этого повышенного внимания и рождаются идеи о двойниках.

"Сразу стоит очертить – двойников у путина не существует. Потому что поведение человека настолько индивидуально, что вы не сможете его скопировать", – отмечает Валентин Ким.

Есть ли у путина двойники

Как отмечает Ким, можно быть похожим, особенно, если говорится о коротеньком видео или фото. Более того, есть особенности поведения, ходы артикуляции – все это присуще каждому человеку.

Полный стрим с Валентином Кимом: смотрите видео

Поэтому кто-то может быть похожим, но не идентичным, убежден специалист. Но самыми главными, являются два вопроса:

Человека-двойника, или двойника, нужно держать в пузырьке. Такие люди не должны контактировать абсолютно ни с кем, кроме охраны или поваров. путин в 75 лет и в 48 – это разные люди. Речь идет о телосложении, росте, объеме и массе тела. В каком тогда возрасте стоит вычеркнуть двойника из жизни, чтобы он был похож на путина через 20 лет.

Поэтому, по мнению политического психолога, никто не знает, как мы будем выглядеть через 20 лет, поэтому уверен, что у путина не существует двойников.