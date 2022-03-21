Понимают, что пушечное мясо, и сдаются в плен подразделениями, – МВД о россиянах

Денис Монастырский рассказал, что уже есть случаи, когда целые подразделения русских военных добровольно сдаются в плен. Оккупанты поняли: в России на них всем безразлично.

Соответствующее заявление глава МВД сделал во время телемарафона, сообщает 24 канал. Монастырский заметил, что оккупанты сдаются вместе с техникой. В том числе с танками.

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Они уже переходят, кажется, под гарантии безопасности, осознавая, что там их никто не ждет. Их действительно пускают, как пушечное мясо, их командиры,

– подчеркнул министр.

Глава МВД также отметил, что успешные действия нашей разведки и наших сил специальных операций приводят к уменьшению количества руководящего состава армии оккупантов.

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