Работают на войну, – экс-депутат Госдумы предположил, кто попадет под расширенные санкции ЕС
Источник:24 канал
Евродепутаты предложили вводить санкции против россиян за коррупцию, которая привела к нарушению прав человека. Соответствующие нормы ЕС могут задеть окружения Владимира Путина.
Об этом в эфире программы WTF на 24 канале рассказал международный обозреватель и бывший депутат Госдумы России Илья Пономарев. Однако санкции ЕС, вероятно, сильными не будут.
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"Думаю, что какое-то расширение (санкций ЕС – 24 канал) будет, но думаю, что оно будет не таким значительным, как это хотелось бы видеть", – предположил Илья Пономарев.
Он объяснил, что практически санкции состоят из двух частей: запрета на въезд, конфискации активов и борьбы против экономической активности соответствующих лиц на территории США и Евросоюза. Визы не дают, эта часть санкций работает, однако с "отмыванием" денег на самом деле никто не борется.
Кто может стать мишенью санкций ЕС
По словам экс-депутата Госдумы, многим выгодно, чтобы люди сначала покупали активы на территории этих стран, а потом не могли туда попасть. Финансово они могут быть не заинтересованы в реальных расследованиях, это так называемый тормоз на пути к тому, чтобы все эти законы работали.
Думаю, что главное (цель санкций – 24 канал) – близкое окружение Путина, члены его правления. Любой человек, который укрепляет эту власть, работает на войну, Украины и России в частности, должен быть мишенью,
– отметил Илья Пономарев.
Полный выпуск программы WTF на 24 канале: смотрите видео
Расширение санкций ЕС: коротко
- Европарламент призвал Европейский Союз создать возможность введения санкции за коррупцию в странах, расположенных за пределами блока. Изменить предлагают "акт Магнитского".
- Соответствующий акт принят в США в 2012 году. Сейчас в "список Магнитского" включают ответственных за нарушения прав человека в целом.