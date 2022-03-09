Понты закончились: в Сумской области уже находят танки РФ старой модификации – видео

Под Сумами обнаружили старый танк российских оккупантов. Технику старой модификации бросили боевики, убегая.

Интересно, что танк, который нашли в Сумской области, имеет модификацию Т-72Б1, которая впервые появилась в 1985 году.

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Последний блокпост сообщает, что это даже не Т-72Б3 2016 года, а старая модель.

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