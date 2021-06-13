Пообещал вечную жизнь: патриарх Кирилл призвал россиян не бояться воевать – видео

Патриарх Кирилл призвал военных не бояться умирать за Родину. Он отметил, что на них якобы ждет вечная жизнь.

Мотивационная проповедь состоялась на богослужении к годовщине освящения храма вооруженных сил. Его назвали в честь воскресения Господня, что, по словам Кирилла, является великим символом.

Интересно Соседи Путина: СМИ показали имения патриарха Кирилла и российских олигархов

Что заявил патриарх Кирилл

Патриарх Кирилл отметил, что название храма якобы обращается к военнослужащим и напоминает, что жизнь – вечная.

Идите смело выполнять ваш долг воина. Если вы жизнь свою положили за Родину, то будете с Господом в Его славе, Царстве и вечной жизни,

– заявил он.

Также он заверил, что Иисус Христос воскрес и "мы все (люди – 24 канал) с Ним также воскреснем".

Патриарх Кирилл пообещал военнослужащим вечную жизнь: смотрите видео