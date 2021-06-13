Мотиваційна проповідь відбулася на богослужінні до річниці освячення храму збройних сил. Його назвали на честь воскресіння Господнього, що, за словами Кирила, є великим символом.

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Що заявив патріарх Кирил

Патріарх Кирил зазначив, що назва храму начебто звертається до військовослужбовців й нагадує, що життя – вічне.

Йдіть сміливо виконувати ваш обов'язок воїна. Якщо ви життя своє поклали за Батьківщину, то будете з Господом в Його славі, Царстві та вічному житті,

– заявив він.

Також він запевнив, що Ісус Христос воскрес й "ми всі (люди – 24 канал) разом з Ним також воскреснемо".

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