Поощряет РФ к массовым убийствам, – в ОП отреагировали на заявление ФРГ об отказе закрывать небо

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк сообщил о результате переговоров с главой Министерства обороны Германии относительно закрытия неба над Украиной.

Подоляк написал, что Кристине Ламбрехт в очередной раз заявила, что НАТО не будет вмешиваться в военный конфликт на территории Украины. Напомним, что 24 февраля Россия напала на Украину. Об основных событиях за эти недели читайте по ссылке.

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Подоляк о переговорах с Германией относительно закрытия неба

По словам Подоляка, глава Министерства обороны Германии сказала, что Альянс не намерен закрывать небо над Украиной.

Убийственно. Каждое такое заявление европейских политиков поощряет РФ к массовым убийствам в Украине,

– подчеркнул Подоляк.

Советник главы Офиса президента добавил, что если у них нет желания называть войну войной и они боятся Владимира Путина, то по крайней мере можно было бы избежать провокационных заявлений.

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Полный текст публикации Подоляка

Министр Ламбрехт снова сказала, что НАТО не вмешается в конфликт и не создаст бесполетную зону над Украиной. Убийственно. Каждое такое заявление европейских политиков поощряет РФ к массовым убийствам в Украине. Не хотите называть войну войной и боитесь Путина, так как не делайте провокационных заявлений.