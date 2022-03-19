Подоляк написав, що Крістіне Ламбрехт вкотре заявила, що НАТО не буде втручатися у військовий конфлікт на території України. Нагадаємо, що 24 лютого Росія напала на Україну. Про основні події за ці тижні читайте за посиланням.

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Подоляк про переговори з Німеччиною щодо закриття неба

За словами Подоляка, глава Міністерства оборони Німеччини сказала, що Альянс не планує закривати небо над Україною.

Вбивчо. Кожна така заява європейських політиків заохочує РФ до масових убивств в Україні,

– наголосив Подоляк.

Радник глави Офісу президента додав, що якщо вони не мають бажання називати війну війною та бояться Володимира Путіна, то принаймні можна було б уникнути провокаційних заяв.

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