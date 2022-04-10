Попадание российских ракет в нефтехранилища: площадь заражения – уже почти 4 гектара

Российские ракеты попали в нефтехранилища в Обуховском и Фастовском районах Киевской области

Для фиксации масштабов загрязнения и передачи соответствующих доказательств следственным органам экоинспекторы провели обследование территории беспилотником.

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Оказалось, что площадь загрязнения в двух локациях составляет 4 гектара. Специалисты также собрали пробы с почвы, чтобы узнать уровень загрязненности.

"Далее будет рассчитан размер ущерба, обусловленного загрязнением земельных ресурсов нефтепродуктами из-за попадания вражеских ракет в нефтехранилища Киевской области. Агрессор выплатит вполне за ущерб, причиненный окружающей среде Украины", – отметили в Воздушном командовании "Центр".

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