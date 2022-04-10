Попадание российских ракет в нефтехранилища: площадь заражения – уже почти 4 гектара
Источник:Воздушное командование "Центр"
Российские ракеты попали в нефтехранилища в Обуховском и Фастовском районах Киевской области
Для фиксации масштабов загрязнения и передачи соответствующих доказательств следственным органам экоинспекторы провели обследование территории беспилотником.
Важно Насколько Европа зависима от российской нефти: подробная инфографика
Оказалось, что площадь загрязнения в двух локациях составляет 4 гектара. Специалисты также собрали пробы с почвы, чтобы узнать уровень загрязненности.
"Далее будет рассчитан размер ущерба, обусловленного загрязнением земельных ресурсов нефтепродуктами из-за попадания вражеских ракет в нефтехранилища Киевской области. Агрессор выплатит вполне за ущерб, причиненный окружающей среде Украины", – отметили в Воздушном командовании "Центр".
К теме нефтяного эмбарго и помощи ЕС – брифинг Борреля и Шмыгаля: видео