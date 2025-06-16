Россияне запустили по украинским городам 138 ударных беспилотников ночью 16 июня. По целям работала ПВО. Есть попадание и падение обломков.

Всего в течение ночи сбили 125 целей противника. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Смотрите также "Шахеды" атаковали Киев и ряд областей: где была тревога

Сколько целей сбили

Россияне атаковали 138 ударными беспилотниками типа "Шахед" и беспилотниками-имитаторами с направлений Брянск, Курск, Орел и Шаталово, что в России. Главным направлением удара была Донецкая область.

Согласно обнародованной информации, воздушное нападение оккупантов отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 08.00 противовоздушной обороной обезврежено 125 вражеских БПЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на севере, востоке, юге и в центре страны. 84 – сбиты огневыми средствами поражения,

– говорится в сообщении.

Еще 41 цель была локально потеряна или подавлена РЭБ. По данным Воздушных сил, есть попадания вражеских средств в 10 локациях. В еще 8 локациях зафиксировали падение обломков сбитых целых россиян.