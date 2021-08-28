Попал в голову и плечо, – на Луганщине вражеский снайпер ранил украинского защитника

На фронте оккупанты не прекращают провокаций. В районе села Причепиловка Луганской области вражеский снайпер попал в украинского бойца.

Военнослужащий Вооруженных сил Украины Владислав вспомнил, что услышал выстрелы около 21:30. Это была короткая пулеметная очередь, которая состояла из 3 – 4 выстрелов.

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Украинского бойца ранил вражеский снайпер

"Попал нашему бойцу в голову и плечо. То есть сквозное ранение было", – рассказал он.

Военный убежден, что выстрелил именно российский военный. Мол, так не могут работать местные ополченцы.

Это был действительно снайпер, потому что это одна пуля была. Залетела туда не очередь, а лишь одна пуля. Ее нашли

– отметил военнослужащий ВСУ Гареид.

Пока армейцы пытались остановить кровотечение, с соседней позиции на помощь бежал военный медик. Олег более 30 лет работал фельдшером скорой помощи. Однако в 2018 году решил, что на передовой его навыки значительно нужнее.

Оккупанты препятствовали эвакуации раненого

Медик четко знал, что отсчет идет на минуты, поэтому нужно было как можно скорее остановить кровотечение и эвакуировать раненого в госпиталь. Однако оккупанты препятствовали как могли.

"Он (враг – 24 канал) понял, что попал, что будут оказывать первую медицинскую помощь и продолжал обстреливать. Было такое, что минометом даже пару раз прилетело" – заметил Гареид.

Пока за жизнь армейца борются медики харьковского госпиталя, на фронте не прекращаются провокации. Всего в ночь на 28 августа под вражеским огнем оказались защитники:

Новомихайловки;

Южного;

Новолуганського;

Новоалександровки;

Катериновки;

Зайцевого.

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