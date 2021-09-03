Об этом в эфире 24 канала рассказал собственный корреспондент "Радио Свобода" в Минске Валерий Калиновский. Польша считает это продолжением гибридной войны Лукашенко против соседей.
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Беженцы попали в капкан
По словам Калиновского, Польша серьезно отнеслась к потоку нелегальных мигрантов после того, как много иностранцев прорывались через Беларусь, чтобы идти в Европу. Это вызвало серьезный кризис на границе.
На польско-белорусской границе остаются беженцы из Афганистана, которые как-то попали в такой капкан,
– рассказал журналист.
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Калиновский рассказал о ситуации на белорусско-польской границе: смотрите видео
Что этому предшествовало
- Террористы "Талибана" 15 августа начали наступление на столицу Афганистана – Кабул. Впоследствии местные власти мирно передали им город.
- Войска США покинули Афганистан 30 августа. Талибы сразу объявили о "полном освобождении" страны и взяли под контроль аэропорт Хамида Карзая.
- Из-за ситуации в Афганистане на белорусско-польской границе находится значительное количество беженцев.