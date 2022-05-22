Попали в штаб: украинские бойцы уничтожили российского полковника Смирнова
Рашисты продолжают нести большие потери не только "пушечного мяса", но и командование. Нашим героям удалось уничтожить еще одного русского полковника.
Ряды рашистов и их командование продолжают редеть. Оккупанты не успевают найти замену не только рядовым солдатам, но и офицерам.
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Ликвидация русского полковника
Из российской Костромы прилетела хорошая весть: в Украине ликвидирован полковник Алексей Смирнов, начальник связи 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии ВДВ. То ли наши герои попали прямо в штаб, то ли офицер полез показывать рашистам "как кабель прокладывать" - неизвестно.
Вместе с полковником был уничтожен рядовой Алиджон Сайфонов. Россия считает их героями и посмертно наградила орденами "Мужества". Рашистам нужно приготовиться штамповать такие ордена большими объемами – количество ликвидированных кафиров будет расти.
Потери врага: последние новости
- По состоянию на 22 мая потери личного состава у российских кафиров уже перевалили за отметку в 29 тысяч. Уже в ближайшее время рашисты смогут отпраздновать своеобразный "юбилей", который может стать их единственным достижением в войне против Украины.
- Кроме того, россияне потеряли тысячи единиц боевой техники, из них около 1300 танков, около 600 артиллерийских систем, более 3000 единиц бронированных машин.
- Белорусские солдаты не хотят воевать против Украины, у них нет мотивации рисковать жизнью в боях за российских оккупантов. Впрочем, некоторые соблазняются деньгами и подписывают контракт с российскими частными военными компаниями. Впрочем, после новостей о погибших и "пропавших без вести" количество таких "отчаянных" приблизилось почти к нулю.
- Россиянам никак не удается выйти на административные границы Луганской и Донецкой областей и получить полный контроль над этими областями. В атаках рашисты терпят большие потери, восполнять которые не имеют откуда, мобилизация в России проваливается. Поэтому враг проводит принудительную мобилизацию на оккупированных территориях, бросая в бой против Украины даже людей с инвалидностью.