Попали в штаб: украинские бойцы уничтожили российского полковника Смирнова

Рашисты продолжают нести большие потери не только "пушечного мяса", но и командование. Нашим героям удалось уничтожить еще одного русского полковника.

Ряды рашистов и их командование продолжают редеть. Оккупанты не успевают найти замену не только рядовым солдатам, но и офицерам.

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Ликвидация русского полковника

Из российской Костромы прилетела хорошая весть: в Украине ликвидирован полковник Алексей Смирнов, начальник связи 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии ВДВ. То ли наши герои попали прямо в штаб, то ли офицер полез показывать рашистам "как кабель прокладывать" - неизвестно.

Вместе с полковником был уничтожен рядовой Алиджон Сайфонов. Россия считает их героями и посмертно наградила орденами "Мужества". Рашистам нужно приготовиться штамповать такие ордена большими объемами – количество ликвидированных кафиров будет расти.

Потери врага: последние новости

По состоянию на 22 мая потери личного состава у российских кафиров уже перевалили за отметку в 29 тысяч. Уже в ближайшее время рашисты смогут отпраздновать своеобразный "юбилей", который может стать их единственным достижением в войне против Украины.

Кроме того, россияне потеряли тысячи единиц боевой техники, из них около 1300 танков, около 600 артиллерийских систем, более 3000 единиц бронированных машин.

Белорусские солдаты не хотят воевать против Украины, у них нет мотивации рисковать жизнью в боях за российских оккупантов. Впрочем, некоторые соблазняются деньгами и подписывают контракт с российскими частными военными компаниями. Впрочем, после новостей о погибших и "пропавших без вести" количество таких "отчаянных" приблизилось почти к нулю.

Россиянам никак не удается выйти на административные границы Луганской и Донецкой областей и получить полный контроль над этими областями. В атаках рашисты терпят большие потери, восполнять которые не имеют откуда, мобилизация в России проваливается. Поэтому враг проводит принудительную мобилизацию на оккупированных территориях, бросая в бой против Украины даже людей с инвалидностью.

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