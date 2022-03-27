В Попасной оккупанты обстреляли из минометов свои же войска

Российские захватчики продолжают нести сокрушительные потери. Однако это случается не только из-за действий украинских защитников, ведь дезорганизованные оккупанты уже не впервые обстреливают собственные позиции.

Россия уже потеряла технику в несколько миллиардов долларов. Кроме этого, с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 16,4 тысячи вражеских солдат.

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Захватчики обстреляли свои позиции

Из-за дезорганизации российских оккупантов бойцам ВСУ остается меньше работы. В частности, в Попасной захватчики пытались провести штурм при поддержке артиллерии. Однако это не завершилось успехом – враг понес потери.

Минометным огнем из-за отсутствия взаимодействия (враг – 24 канал) произвел обстрел собственных позиций,

– рассказали в Генштабе.

В направлении населенного пункта Красногоровка 26 марта захватчики также пытались провести штурм, не завершившийся успехом. Оккупанты понесли потери и отошли.

Кроме того, враги продолжают штурмовать Мариуполь. Они наносят авиационные и артиллерийские удары по объектам гражданской и военной инфраструктуры. Традиционно успеха захватчики не имеют.

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