В Попасной оккупанты обстреляли из минометов свои же войска
Источник:Генеральный штаб ВСУ
Российские захватчики продолжают нести сокрушительные потери. Однако это случается не только из-за действий украинских защитников, ведь дезорганизованные оккупанты уже не впервые обстреливают собственные позиции.
Россия уже потеряла технику в несколько миллиардов долларов. Кроме этого, с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 16,4 тысячи вражеских солдат.
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Захватчики обстреляли свои позиции
Из-за дезорганизации российских оккупантов бойцам ВСУ остается меньше работы. В частности, в Попасной захватчики пытались провести штурм при поддержке артиллерии. Однако это не завершилось успехом – враг понес потери.
Минометным огнем из-за отсутствия взаимодействия (враг – 24 канал) произвел обстрел собственных позиций,
– рассказали в Генштабе.
В направлении населенного пункта Красногоровка 26 марта захватчики также пытались провести штурм, не завершившийся успехом. Оккупанты понесли потери и отошли.
Кроме того, враги продолжают штурмовать Мариуполь. Они наносят авиационные и артиллерийские удары по объектам гражданской и военной инфраструктуры. Традиционно успеха захватчики не имеют.
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