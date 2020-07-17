Как попасть на курорты Азовского моря и избежать пробок: схемы объезда
Украинцам, которые решили отправиться к Азовскому морю на отдых рассказали, как избежать пробок из-за ремонта дорог. "Укравтодор" показал рекомендуемые схемы объезда.
Министр инфраструктуры Владислав Криклий в своем телеграм-канале поделился картой для объезда дорожных ремонтов.
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Какова ситуация с пробками в Запорожской области
Сейчас в Запорожской области продолжаются строительные работы сразу на трех автомобильных дорогах, в том числе на Бердянск.
Трассы, где автомобили стоят в пробках
- М-18 Харьков – Симферополь,
- Н-30 Васильевка – Бердянск,
- Т-04-01 Днепр – Васильковка – Покровское – Гуляйполе – Роды – Мелитополь.
Схема объезда пробок из-за ремонта дорог в Запорожье / Карта Мининфраструктуры
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