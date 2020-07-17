Як потрапити на курорти Азовського моря та уникнути заторів: схеми об'їзду
Українцям, які надумали вирушити до Азовського моря на відпочинок розповіли, як уникнути заторів через ремонт доріг. "Укравтодор" показав рекомендовані схеми об’їзду.
Міністр інфраструктури Владислав Криклій у своєму телеграм-каналі поділився мапою для об'їзду дорожніх ремонтів.
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Яка ситуація із заторами на Запоріжжі
Наразі у Запорізькій області тривають будівельні роботи одразу на трьох автомобільних дорогах, в тому числі на Бердянськ.
Траси, де автомобілі стоять в заторах
- М-18 Харків – Сімферополь,
- Н-30 Василівка – Бердянськ,
- Т-04-01 Дніпро – Васильківка – Покровське – Гуляйполе – Пологи – Мелітополь.
Схема об'їзду заторів через ремонт доріг на Запоріжжі / Мапа Мінінфраструктури
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