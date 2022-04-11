Попав на войну, россияне шокированы нормальной жизнью в Украине, поэтому начали все воровать

В понедельник, 11 апреля, Владимир Зеленский выступил перед парламентом Южной Кореи. Он подчеркнул, что состоятельность украинцев шокировала оккупантов, это и заставило их воровать все, что под руку попадет.

Президент Украины в обращении подчеркнул, что российских захватчиков поразил уровень жизни наших граждан. Это и стало причиной того, что из жилищ мирного населения они выносили все, передает 24 канал.

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Шокированные уровнем жизни оккупанты начали все воровать

Так, десятки тысяч захватчиков не поверили глазам, что в соседней стране могут так хорошо жить. И что распространяется это не только на города, но и на села. Что граждане Украины не бедствуют и живут в достатке.

Шокированы бытовой техникой в ​​домах. Шокированы тем, что людям хватает нормальной еды. Значительное количество оккупантов просто не видели такого в своей жизни,

– подчеркнул Зеленский.

Так что почти сразу военные из России начали заниматься мародерством в тех населенных пунктах, в которые ворвались. В свою страну они вывозили и стиральные машины, и компьютеры, и автозапчасти, и даже одежду. Всем этим набивали бронетранспортеры, грузовики и ворованные машины.

Президент добавил, что были случаи, когда военные вытаскивали из бронежилетов защитные пластины. А вместо них оккупанты засовывали украденные ноутбуки или планшеты.

Невозможно поверить, что человек настолько беден, что считает, что ноутбук ценнее, чем его собственная жизнь на войне,

– подчеркнул он.

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