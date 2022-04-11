Президент України у зверненні підкреслив, що російських загарбників вразив рівень життя наших громадян. Це й стало причиною того, що з осель мирного населення вони виносили геть усе, передає 24 канал.

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Шоковані рівнем життя окупанти почали все красти

Так, десятки тисяч загарбників не повірили очам, що у сусідній країні можуть так добре жити. І що поширюється це не лише на міста, а й на села. Що громадяни України не бідують та живуть у достатку.

Шоковані побутовою технікою у будинках. Шоковані тим, що людям вистачає нормальної їжі. Значна кількість окупантів просто не бачила такого у своєму житті,

– наголосив Зеленський.

Тож майже відразу військові з Росії почали займатися мародерством у тих населених пунктах, в які вони вдерлися. До своєї країни вони вивозили і пральні машини, і комп'ютери, і автозапчастини, і навіть одяг. Усім цим набивали бронетранспортери, вантажівки та крадені машини.

Президент додав, що були випадки, коли військові витягали з бронежилетів захисні пластини. Замість них окупанти клали вкрадені ноутбуки або планшети.

Неможливо повірити, що людина настільки бідна, що вважає, що нібито ноутбук цінніший, ніж її власне життя на війні,

– підкреслив він.

Журналісти оприлюднили дані окупантів, які відправляли награбоване з Білорусі – дивіться відео: