Поплачьте за кадром, – Данилко жестко обратился к коллегам и призвал прекратить панику

Артист Андрій Данилко, який відомий як Вєрка Сердючка, не планує втікати з України через напад Росії. Зараз він перебуває в центрі Києва.

Об этом он заявил 3 марта в эфире совместного информационного марафона. По его словам, в такой ситуации нужно культивировать вокруг себя позитив, даже несмотря на ужасы войны.

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Плачьте по кадру

"Хочу сказать нашим артистам, которые обнародуют свои обращения – поплачьте за кадром! А в кадр скажите какую-нибудь полезную, нужную людям информацию. Я за то, чтобы без всякой паники, спокойно, уверенно", – заметил Данилко.

Прикрыли кастрюлю Соловьева

Артист рассказал, что его дом сейчас пуст – много людей уехало, много в бомбоубежищах. Кроме того, рассказал о событии, которое ему подняло настроение.

У меня сегодня радостное событие. Как хорошо, что YouTube забанил эту кастрюлю (я его называю кастрюлей) – Владимир Соловьев. О боги, какое счастье! Эта карлица, виляющая жопой, столько нанесла вреда людям! Наконец-то его забанили,

– сообщил Данилко.

Артист подчеркнул, что верит в нашу победу. В то же время добавил, что все сложится хорошо.

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