Про це він заявив 3 березня в ефірі спільного інформаційного марафону. За його словами, у такій ситуації потрібно культивувати навколо себе позитив навіть попри жахи війни.

До теми "Зайди, бл**ь, в свій бункер і застрелись", – Данилко дав пораду Путіну

Плачте за кадром

"Хочу сказати нашим артистам, які оприлюднюють свої звернення – поплачте за кадром! А в кадр скажіть якусь корисну, потрібну людям інформацію. Я за те, щоб без будь-якої паніки, спокійно, впевнено", – зауважив Данилко.

Прикрили "каструлю" Соловйова

Артист розповів, що його будинок зараз порожній – багато людей виїхало, багато у бомбосховищах. Крім того, розповів про подію, яка йому підняла настрій.

У мене сьогодні радісна подія. Як добре, що YouTube забанив цю "каструлю" (я його називаю каструлею) – Володимира Соловйова. О богі, яке щастя! Ця карлиця, що виляє ж*пою, стільки завдала шкоди людям! Нарешті його забанили,

– повідомив Данилко.

Артист наголосив, що вірить в нашу перемогу. Водночас додав, що все в складеться добре.

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