Пополнили запас лекарств и начали дистанционное обучение: мэр Скадовска о ситуации в городе

Во временно занятом россиянами Скадовске в Херсонской области удалось несколько улучшить ситуацию. Благодаря работе городских и областных властей в городе пополнили запасы инсулина и начали дистанционное обучение в школах.

О ситуации в городе рассказал глава Скадовска Александр Яковлев. Вместе с тем он развеял слухи, что находится не в Скадовске, и даже доказал это фотографией на фоне моря.

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Не смотря на сегодняшние реалии войны, уверен, что нужно находить место и для положительных мыслей. Это дает силы и мотивацию для жизни,

– поделился размышлениями глава Скадовска.

Мэр Скадовская заверил, что остается в городе / Фото из фейсбука Александра Яковлева

В Скадовске пополнили запасы инсулина

Именно положительными новостями в сложной ситуации поделился Александр Яковлев. Первым успехом стало то, что благодаря работе областного Департамента здоровья удалось пополнить запас инсулина в городе.

Препарат по-прежнему будут бесплатно распределять через семейных врачей. Однако мэр призвал горожан не идти за лекарством всем и сразу, ведь препараты будут выдавать только тем пациентам, у кого на этой неделе близится дата выдачи очередной партии.

В то же время председатель Скадовска отметил, что с другими лекарствами дела обстоят не так хорошо. Он заверил, что департамент знает о потребностях жителей, однако пока не может оказать помощь и обеспечить город всеми необходимыми препаратами.

В городе возобновили дистанционное обучение

По словам Александра Яковлева, уже второй день, как в Скадовске возобновили дистанционный учебный процесс для школьников. В таком же формате проходят и занятия в музыкальной школе.

Работают коммунальные предприятия

В Скадовске также работают и коммунальные предприятия общества. Мэр отметил, что хотя правительство и дает возможность отсрочки коммунальных платежей без штрафов, следует понимать, что предприятиям важно своевременно платить за электроэнергию и выдавать зарплаты работникам. Поэтому он попросил производить платежи за коммуналку всех, кто имеет такую ​​возможность.

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Выплаты – по плану

Александр Яковлев заверил, что, по информации пенсионного фонда, все пенсию выплатят вовремя и даже с опережением графика.

У тех, кто получает деньги на карты, не должно возникнуть никаких проблем. Однако те, кто получает пенсии наличными, должны быть готовы к возможным задержкам. В отделениях Укрпочты пока нет достаточного количества наличных денег.

"В городе выплаты понемногу идут, но в деревне ситуация сложнее. Руководство Укрпочты пытается решить эту проблему", – написал Яковлев.

Кроме того, отдел социальной защиты населения отрабатывает все обращения граждан по оказанию помощи. Пока это возможно благодаря меценатам, фермерам и предпринимателям. В селах запрос на дополнительную выплату можно оформить через старосту и закрепленных соцработников.

Глава города просит понимать, что помощь оказывают тем, кто действительно в ней нуждается. В основном это малоимущие жители, многодетные семьи и те, кто не имеет реальной возможности обеспечить себя самостоятельно. Те же, кто обращается с формулировкой "Дайте и мне, потому что всем дают", конечно, получают отказ.

Безопасность в городе

Александр Яковлев назвал главной задачей местных властей сохранение жизни и здоровья каждого члена общины. Поэтому в Скадовске продолжают работать ночные патрули. Он поблагодарил всех жителей города, за то, что там почти нет нарушителей комендантского часа.

К сожалению, мы должны найти силы и научиться адекватно реагировать на присутствие российских военных. Они теперь в городе каждый день, и могут появиться в любое время и в любом месте. Против мирных граждан никто не имеет права применять оружие. Конечно, не нужно их провоцировать,

– заметил мэр.

Также городской голова рассказал о поездках в Херсон. "Проехать можно. Возле моста придется пройти 2 – 3 блокпоста. Проверяют документы и багаж. Учитывайте, что может быть очередь на несколько часов на блокпосте, что на въезде в Херсон. На остальных блокпостах – прохождение без задержек", – прокомментировал Яковлев.

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