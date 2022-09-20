"Северная Корея – здравствуй": у россиян паника из-за поправки о мобилизации в законодательстве

В российской госдуме внесли поправки в новый Уголовный кодекс о преступлениях, совершенных во время военного положения. Речь там и о мобилизации. Россияне – в шоке.

Так, среди отягчающих обстоятельств в кодексе появилось "совершение преступления во время мобилизации или военного положения". Реакция россиян ясна из их комментариев в сети, передает 24 канал.

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Реакция россиян

Граждане государства-агрессора не слишком радостно отреагировали на новости, где упоминается о "мобилизации". Намекают, что начинают искать адрес "засекреченного бункера". Попутно "передают привет" Северной Корее.

Все, п**да. Корея, здравствуй.

Где вся вата? Ау, поезжайте туда, любители букв и наклеек. Адекватных людей очень мало, к сожалению.

Отправьте деда воевать, потому что он только п**деть может.

Я так понимаю, мобилизация скоро? Всем п**да.

Прячьтесь, скоро.

Как россияне реагируют на изменения / Скриншоты из телеграма:

Изменения в российском кодексе

В Уголовном кодексе россии появился ряд новых статей о наказаниях. К примеру, "Добровольная сдача в плен". За это могут заключить в тюрьму сроком от 3 до 10 лет.

За "Мародерство" предусмотрено заключение на срок до 15 лет. "Самовольное оставление воинской части в период мобилизации или военного положения" – от 5 до 10 лет.

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