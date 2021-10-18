Поправочный спам и амнистия участников Революции Достоинства: что рассмотрит КСУ на неделе

КСУ на этой неделе (18 – 22 октября) рассмотрит дело о поправочном спаме и амнистии участников Революции Достоинства. Также будут обрабатывать дело о государственных финансовых гарантиях медицинского обслуживания населения.

Что будет рассматривать КСУ

Ольга Совгиря – представительница Верховной Рады в КСУ – поделилась ближайшими планами суда. В частности, будут рассматривать дело по неприкосновенности народных депутатов Украины, а также – обжалование положений нескольких законов о пенсионном обеспечении государственных служащих.

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Кроме того, судьи рассмотрят конституционность положений статьи закона о высшем образовании. Документ предусматривает запрет на занятие должности руководителя учреждения высшего образования лицом, которое подпадает под люстрационные ограничения.

Также проверят конституционность положений статьи закона о кинематографии.

КСУ, кроме того, рассмотрит рассмотрение дел по конституционной жалобе бывшего директора ГБР Романа Трубы. Он оспаривает конституционность закона, на основании которого его уволили.

В КСУ хотят обжаловать закон о реформе ВСП

По словам Совгири, КСУ получил на рассмотрение представление о конституционности отдельных положений закона о Высшем совете правосудия. В частности, говорится об увольнении членов ВСП.

Сейчас КСУ решает вопрос об открытии конституционного производства по делу.

Представление в суд поступило от Верховного Суда.

Главным органом в украинской судебной системе является Высший совет правосудия. Его члены имеют право контролировать назначение и увольнение судей.

Сообщение Ольги Совгири:

На этой неделе Конституционный Суд продолжит рассмотрение таких дел:

1) по конституционному представлению народных депутатов относительно конституционности положений Регламента Верховной Рады относительно т. н. специальной процедуры, которая была применена парламентом для противодействия "поправочному спаму".

2) по конституционному представлению народных депутатов конституционности Закона "О государственных финансовых гарантиях медицинского обслуживания населения".

3) по конституционному представлению народных депутатов относительно конституционности Закона "О внесении изменений в статью 80 Конституции Украины (относительно неприкосновенности народных депутатов Украины)".

4) по конституционному представлению Уполномоченного ВРУ по правам человека, в котором обжаловано конституционность положений нескольких законов о пенсионном обеспечении государственных служащих;

5) по конституционному представлению народных депутатов относительно конституционности положений статьи 42 Закона Украины "О высшем образовании" (которой предусматривается запрет на занятие должности руководителя учреждения высшего образования лицом, которое подпадает под люстрационные ограничения).

6) по конституционному представлению о конституционности отдельных положений статьи 6 Закона Украины "О телевидении и радиовещании", статей 15, 15-1, 26 Закона Украины "О кинематографии". Это конституционное представление поступило в КСУ еще в июле 2018 года.

7) по конституционной жалобе относительно конституционности положений части второй статьи 40 Жилищного кодекса Украинской ССР, которой предусмотрены особенности учета лиц, нуждающихся в улучшении жилищных условий.

8) по конституционной жалобе ОАО "Черниговоблстрой" относительно конституционности отдельных положений статьи 14 Закона "Об обеспечении реализации жилищных прав жителей общежитий".

Кроме этого, Конституционный Суд продолжит рассмотрение вопроса об открытии производства по конституционному представлению народных депутатов относительно конституционности т. н. закона об амнистии участников Революции достоинства. Это представление поступило в Суд еще в июне 2020 года, однако Суд еще не решил, будет ли рассматривать это дело по существу.

Также Конституционный Суд начнет рассмотрение дел по конституционной жалобе бывшего директора ГБР Трубы Р.М., который оспаривает конституционность закона, на основании которого он был уволен с должности, и по конституционным жалобам граждан, в которых обжаловано конституционность отдельных положений статьи 86 Закона Украины "О прокуратуре ", статьи 2 Закона Украины "О мерах по законодательному обеспечению реформирования пенсионной системы", статьи 204-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях.