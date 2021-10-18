Що розглядатиме КСУ

Ольга Совгиря – представниця Верховної Ради у КСУ – поділилася найближчими планами суду. Зокрема, розглядатимуть справу щодо недоторканності народних депутатів України, а також – оскарження положень декількох законів щодо пенсійного забезпечення державних службовців.

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Окрім того, судді розглянуть конституційності положень статті закону про вищу освіту. Документ передбачає заборону на зайняття посади керівника закладу вищої освіти особою, яка підпадає під люстраційні обмеження.

Також перевірять конституційність положень статті закону про кінематографію.

КСУ, окрім того, розгляне розгляд справ за конституційною скаргою колишнього директора ДБР Романа Труби. Він оскаржує конституційність закону, на підставі якого його звільнили.

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За словами Совгирі, КСУ отримав на розгляд подання щодо конституційності окремих положень закону про Вищу раду правосуддя. Зокрема, мовиться про звільнення членів ВРП.

Наразі КСУ розв'язує питання про відкриття конституційного провадження щодо справи.

Подання до суду надійшло від Верховного Суду.

Зауважте! Головним органом в українській судовій системі є Вища рада правосуддя. Її члени мають право контролювати призначення і звільнення суддів.

Допис Ольги Совгирі:

Цього тижня Конституційний Суд продовжить розгляд таких справ:

1) за конституційним поданням народних депутатів щодо конституційності положень Регламенту Верховної Ради щодо т. зв. спеціальної процедури, яка була застосована парламентом для протидії “поправочному спаму”.

2) за конституційним поданням народних депутатів конституційності Закону "Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення".

3) за конституційним поданням народних депутатів щодо конституційності Закону "Про внесення змін до статті 80 Конституції України (щодо недоторканності народних депутатів України).

4) за конституційним поданням Уповноваженого ВРУ з прав людини, в якому оскаржено конституційність положень декількох законів щодо пенсійного забезпечення державних службовців;

5) за конституційним поданням народних депутатів щодо конституційності положень статті 42 Закону України "Про вищу освіту" (якою передбачено заборону на зайняття посади керівника закладу вищої освіти особою, яка підпадає під люстраційні обмеження).

6) за конституційним поданням щодо конституційності окремих положень статті 6 Закону України "Про телебачення і радіомовлення", статей 15, 15-1, 26 Закону України "Про кінематографію". Це конституційне подання надійшло до КСУ ще в липні 2018 року.

7) за конституційною скаргою щодо конституційності положень частини другої статті 40 Житлового кодексу Української РСР, якою передбачені особливості обліку осіб, що потребують поліпшення житлових умов.

8) за конституційною скаргою ПАТ "Чернігівоблбуд" щодо конституційності окремих положень статті 14 Закону "Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків".

Крім цього, Конституційний Суд продовжить розгляд питання про відкриття провадження за конституційним поданням народних депутатів щодо конституційності т. зв. закону про амністію учасників Революції гідності. Це подання надійшло до Суду ще в червні 2020 року, проте Суд досі не вирішив чи буде розглядати цю справу по суті.

Також Конституційний Суд розпочне розгляд справ за конституційною скаргою колишнього директора ДБР Труби Р.М., який оскаржує конституційність закону, на підставі якого його було звільнено з посади, та за конституційними скаргами громадян, в яких оскаржено конституційність окремих положень статті 86 Закону України "Про прокуратуру", статті 2 Закону України "Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи", статті 204-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення.