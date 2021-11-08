Попросила о помощи жестом из тиктока: полиция США спасла пропавшую 16-летнюю девушку

В США полиция штата Кентукки задержала 61-летнего мужчину, которого подозревают в похищении 16-летней девушки. Ее удалось найти после того, как она привлекла внимание водителя с помощью жеста из тиктока.

Девушка исчезла в Северной Каролине 2 ноября. Служба спасения 911 через два дня получила звонок от водителя авто, который случайно заметил ее на заднем сиденье серебристой Toyota.

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Что означает жест, который показала 16-летняя девушка

Девушка просила помощи жестами, которые стали популярными в социальной сети TikTok. Она показывала ладонь, тогда сгибала большой палец и сжимала ее в кулак.

Соответствующий жест придумали в Канадском женском фонде в 2020 году и означает он:

"насилие дома";

"мне нужна помощь";

"насилие в семье".

Для того, чтобы повторить его, нужно: поднять руку ладонью к другому человеку, затем прижать большой палец к ладони и сложить остальные пальцы поверх большого.



Жест придумали в Канадском женском фонде / Фото из твиттера Halton Police

Водителя обвинили в хранении детской порнографии

В то же время как именно девушка исчезла, неизвестно. После задержания мужчины она рассказала, что ездила с ним через штаты Северная Каролина, Теннесси, Кентукки и Огайо.

Подозреваемого обвинили в незаконном лишении свободы, а также хранении детской порнографии: в его телефоне нашли фото "несовершеннолетней в сексуальной манере". Сейчас задержанный содержится в исправительном центре с возможностью внесения залога в 10 тысяч долларов.