Дівчина зникла з Північної Кароліни 2 листопада. Служба порятунку 911 через два дні отримала дзвінок від водія авто, який випадково помітив її на задньому сидінні сріблястої Toyota.

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Що означає жест, який показала 16-річна дівчина

Дівчина просила допомоги жестами, що стали популярними в соціальній мережі TikTok. Вона показувала долоню, тоді згинала великий палець й стискала її в кулак.

Відповідний жест вигадали у Канадському жіночому фонді у 2020 році й означає він:

"насильство вдома";

"мені потрібна допомога";

"насильство в сім'ї".

Для того, щоб повторити його, потрібно: підняти руку долонею до іншої людини, потім вставити великий палець у долоню і скласти пальці над великим пальцем.



Жест вигадали у Канадському жіночому фонді / Фото з твітера Halton Police

Водія звинуватили в зберіганні дитячої порнографії

Водночас як саме дівчина зникла, невідомо. Після затримання чоловіка вона розповіла, що їздила з ним через штати Північна Кароліна, Теннессі, Кентуккі та Огайо.

Підозрюваного звинуватили у незаконному позбавленні волі, а також зберіганні дитячої порнографії – в його телефоні знайшли фото "неповнолітньої в сексуальній манері". Наразі затриманого утримують у виправному центрі під заставу 10 тисяч доларів.