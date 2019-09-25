Популярный среди туристов и уютный для жителей: чем поражает Ивано-Франковск

Ивано-Франковск – один из лучших городов в Украине по внедрению smart-туризма. Он поставил перед собой амбициозную задачу: перестать быть транзитным пунктом для туристов, которые едут в Карпаты.

Почему это важно? В 2018 году столица Прикарпатья собрала 365 тысяч гривен туристического сбора. А небольшой, но популярный горный городок Яремче – почти в десять раз больше.

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В то же время Ивано-Франковск посетило более миллиона туристов. И не только из Украины. Больше всего туристов приезжают из Польши, России, США, Италии и Беларуси.

Туристический сбор в Ивано-Франковске и Яремче за 2018 год

Уже несколько лет в городе работают над удобным туристическим приложением Visit Ivano-Frankivsk. Это – бесплатный электронный путеводитель по городу. В нем есть информация об интересных местах, отелях, ресторанах, сувенирных лавках и развлекательных заведениях города.

Как только вы подходите к какой-нибудь достопримечательности, телефон сам срабатывает и приложение рассказывает вам об этом месте. Человек, который существенно облегчил жизнь ивано-франковским туристам, – Андрей Чайкивский. По его словам, мобильные приложения, в том числе и для туризма, в городе вводились очень давно.



Андрей Чайкивский

Исторические памятники в городе оборудуют специальными передатчиками. На вид это просто небольшой бокс, который крепится где-то в незаметном месте. Сейчас таких памятников 20, но будет больше.

Это технология "частота Bluetooth". Однако действие bluetooth – это не более 20 метров. А эти передатчики работают на расстояние до 200 метров, – рассказал Чайкивский.

Сегодня у приложения более 10 тысяч загрузок с мобильного. По словам Чайкивского, это приложение наиболее полезно для туристов, прибывающих в Ивано-Франковск не с группами, тех, которые не ищут экскурсоводов.

Развитие туристической сферы является одной из стратегических целей развития города до 2028 года. За внедрение разумного туризма Ивано-Франковск признан победителем конкурса "Лучшие практики местного самоуправления" от Минрегиона и Совета Европы.

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив отметил: такое направление ему нравится. Очевидно, что не все запланированное в городе пока удалось сделать.



Руслан Марцинкив

Однако еще несколько лет назад, например, на площади Мицкевича в районе улицы Леси Украинки ездил транспорт и было много машин. Теперь это пешеходная зона, ее намерены продолжать.

На самом деле, люди еще едут за атмосферой. Франковск очень компактный город, спокойный. В отличие от Львова, где, конечно, больше архитектурного наследия, у Франковска особый шарм. Шарм компактности,

– заверил городской голова.

Кстати, расходы одного туриста на то, чтобы жить, есть и ездить по городу составляют на одни сутки пребывания в Ивано-Франковске в среднем около 30-35 евро. Марцинкив убеждает – все это на развитие города, потому что, заботясь о туристах, город не забывает и о своих жителях.

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В Ивано-Франковске, как и везде в Украине, большинство улиц ориентированы на автомобили, поэтому не отвечают современным требованиям безопасности дорожного движения. Человек, который решил сделать городское пространство безопаснее, – Михаил Смушак.



Михаил Смушак

По словам Смушака, главные задачи – это безопасность в городе, безопасность дорожного движения, людей на улицах города, велосипедистов и тому подобное. Второй приоритет – это доступность для всех, начиная с людей с инвалидностью и заканчивая людьми старшими, маломобильными людьми, матерями с детьми.

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