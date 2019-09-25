Популярний серед туристів та затишний для місцевих: чим вражає Івано-Франківськ

Івано-Франківськ – одне з найкращих міст в Україні із впровадження smart-туризму. Воно поставило перед собою амбітне завдання: перестати бути транзитним пунктом для туристів, які їдуть у Карпати.

Чому це важливо? У 2018 році столиця Прикарпаття зібрала 365 тисяч гривень туристичного збору. А невеличке, проте популярне гірське містечко Яремче – майже вдесятеро більше.

Цікаво! Як прості села самотужки знаходять на свій розвиток мільйони: покрокова інструкція

Водночас Івано-Франківськ відвідало понад мільйон туристів. І не лише з України. Найбільше туристів приїжджають з Польщі, Росії, США, Італії та Білорусі.



Туристичний збір в Івано-Франківську та Яремче за 2018 рік

Вже кілька років в місті працюють над зручним туристичним додатком Visit Ivano-Frankivsk. Це – безкоштовний електронний путівник містом. Він має інформацію про цікаві місця, готелі, ресторани, сувенірні крамниці та розважальні заклади міста.

Як тільки ви підходите до якоїсь пам'ятки, телефон сам спрацьовує й додаток розповідає вам про це місце. Людина, яка істотно полегшила життя івано-франківським туристам – Андрій Чайківський. За його словами, мобільні додатки, зокрема і для туризму, в місті запроваджувалися дуже давно.



Андрій Чайківський

Історичні пам'ятки по місту обладнали спеціальними передавачами. На вигляд це просто невеличкий бокс, який кріпиться десь у непомітному місці. Зараз таких пам'яток 20, але буде більше.

Це технологія "частота Bluetooth". Проте дія bluetooth – це не більше, ніж 20 метрів. А ці передавачі працюють на відстань до 200 метрів, – розповів Чайківський.

Сьогодні додаток має понад 10 тисяч завантажень з мобільного. За словами Чайківського, цей додаток найбільш корисний для туристів, які прибувають до Івано-Франківська не з групами, які не шукають екскурсоводів.

Розвиток туристичної сфери є однією із стратегічних цілей розвитку міста до 2028 року. За впровадження розумного туризму Івано-Франківськ визнаний переможцем конкурсу "Кращі практики місцевого самоврядування" від Мінрегіону та Ради Європи.

Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків наголосив: такий напрямок йому подобається. Очевидно, що не все заплановане в місті поки вдалося зробити.



Руслан Марцінків

Проте ще декілька років тому, наприклад, на площі Міцкевича в районі вулиці Лесі Українки їздив транспорт та було багато машин. Тепер це пішохідна зона, її мають намір продовжувати.

Насправді, люди ще їдуть за атмосферою. Франківськ дуже компактне місто, спокійне. На відміну від Львова, де, звісно, є більше архітектурної спадщини, Франківськ має особливий шарм. Шарм компактності,

– запевнив міський голова.

До речі, витрати одного туриста на те, щоб жити, їсти та їздити містом на одну добу перебування в Івано-Франківську – в середньому майже 30-35 євро. Марцінків переконує – все це на розвиток міста, бо, піклуючись про туристів, місто не забуває і про своїх жителів.

Зверніть увагу! 30 кілометрів від Росії: місто на Сумщині вражає рівнем самооборони – фото, відео

В Івано-Франківську, як і скрізь по Україні, більшість вулиць орієнтовані на автомобілі, тож не відповідають сучасним вимогам безпеки дорожнього руху. Людина, яка вирішила зробити міський простір безпечнішим, – Михайло Смушак.



Михайло Смушак

За словами Смушака, головні завдання – це безпека у місті, безпека дорожнього руху, людей на вулицях міста, велосипедистів тощо. Другий пріоритет – це доступність для всіх, починаючи від людей з інвалідністю і закінчуючи людьми старшими, людьми маломобільними, матерями з дітьми.

Більше – дивіться у програмі.