Популярную среди туристов страну на Карибах всколыхнуло землетрясение
В среду, 20 июня, землетрясение магнитудой 4,5 балла произошло на территории юго-восточной провинции Монте-Плата в Доминиканской Республике, которая расположена между Карибским морем и Северным Атлантическим океаном.
Об этом сообщает Earthquaketrack.com.
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Отмечается, что эпицентр землетрясения был в 8,3 километра на восток от муниципии Сабана-Гранде-де-Бойя и залегал на глубине 85,4 километра.
В частности, подземные толчки ощущались в разных частях Доминиканы, включая ее столицу Санто-Доминго.
Пока данных о пострадавших или разрушениях не поступало.
Напомним, 28 мая в Китае произошло мощное землетрясение, магнитудой 5,7. Отмечается, что жители города Суньюаня больше всего ощутили мощные толчки и выбегали на улицы. Эпицентр землетрясения залегал на глубине около 13 километров.