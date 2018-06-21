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Популярную среди туристов страну на Карибах всколыхнуло землетрясение

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В Доминиканской Республике произошло землетрясение
В Доминиканской Республике произошло землетрясение / Фото из открытых источников

В среду, 20 июня, землетрясение магнитудой 4,5 балла произошло на территории юго-восточной провинции Монте-Плата в Доминиканской Республике, которая расположена между Карибским морем и Северным Атлантическим океаном.

Об этом сообщает Earthquaketrack.com.

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Отмечается, что эпицентр землетрясения был в 8,3 километра на восток от муниципии Сабана-Гранде-де-Бойя и залегал на глубине 85,4 километра.

В частности, подземные толчки ощущались в разных частях Доминиканы, включая ее столицу Санто-Доминго.

Пока данных о пострадавших или разрушениях не поступало.

Напомним, 28 мая в Китае произошло мощное землетрясение, магнитудой 5,7. Отмечается, что жители города Суньюаня больше всего ощутили мощные толчки и выбегали на улицы. Эпицентр землетрясения залегал на глубине около 13 километров.

Теги: Землетрясение Стихийный бедствия
Источник: 24 Канал
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