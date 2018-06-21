15:45
21 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
26°C
29°C 16°C
  • п'ятниця
    27°C 16°C
  • субота
    16°C 11°C
  • неділя
    20°C 11°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Коні Путіна. Російський "мозок хворого вболівальника"
Вєсті Кремля
21:43, 20 червня
Вєсті.UA. Таємний Порошенко. Штраф за сексуальну орієнтацію
Вєсті.UA
21:35, 20 червня
Що змінилося після року таємниці бурштинової справи Розенблата
ЦРУ
09:00, 20 червня
Кого з корупціонерів "врятує" скандальна правка до закону про Антикорупційний суд
Підсумки дна
21:00, 17 червня
Згадати все. Іноземці за залізною завісою
Згадати все
22:20, 19 червня
Телеканал новин 24 Новини Новини світу

Популярну серед туристів країну на Карибах сколихнув землетрус

272 Читать новость на русском
У Домініканській Республіці стався землетрус
У Домініканській Республіці стався землетрус / Фото з відкритих джерел

У середу, 20 червня, замлетрус магнітудою 4,5 бала стався на території південно-східної провінції Монте-Плата в Домініканській Республіці, що розташована між Карибським морем та Північним Атлантичним океаном.

Про це повідомляє Earthquaketrack.com.

Читайте також: Японію сколихнув потужний землетрус, є загиблі: фото та відео

Зазначається, що епіцентр землетрусу був у 8,3 кілометра на схід від муниципії Сабана-Гранде-де-Бойя і залягав на глибині 85,4 кілометра.

Зокрема, підземні поштовхи відчувалися в різних частинах Домінікани, включаючи її столицю Санто-Домінго.

Наразі даних про потерпілих або руйнування не надходило.

Нагадаємо, 28 травня у Китаї трапився потужний землетрус, магнітудою 5,7. Зазначається, що мешканці міста Сун'юаня найбільше відчули потужні поштовхи та вибігали на вулиці. Епіцентр землетрусу залягав на глибині близько 13 кілометрів.

Теги: Землетрус Стихійні лиха
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Мир на Донбасі очима українських політиків: чим заманюватимуть електорат
сьогодні, 15:01 Мир на Донбасі очима українських політиків: чим заманюватимуть електорат
Андрій Вігірінський 636
Почему депутатам легче "понять и простить" ситуацию с евробляхами, чем что-то делать
сьогодні, 14:15 Почему депутатам легче "понять и простить" ситуацию с евробляхами, чем что-то делать
Сергій Фурса 424
Нацбезпека України: як її змінить новий закон
сьогодні, 13:30 Нацбезпека України: як її змінить новий закон
Яніна Ткачук 1135
Назначение Жебривского аудитором НАБУ – это не трагедия, это закономерность
сьогодні, 12:00 Назначение Жебривского аудитором НАБУ – это не трагедия, это закономерность
Юрій Бутусов 1257
Почему в Росии Олега Сенцова обвиняют в терроризме
сьогодні, 11:00 Почему в Росии Олега Сенцова обвиняют в терроризме
Павло Казарін 453
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук