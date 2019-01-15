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      Популярный лоукост Wizz Air отменяет один из рейсов в Украине

      51 Читати новину українською
      Wizz-Air приостановит рейс из Харькова в Лондон
      Wizz-Air приостановит рейс из Харькова в Лондон / ua.news

      Венгерская авиакомпания Wizz Air решила приостановить рейсы Харьков – Лондон. После 9 февраля 2019 года билеты в этом направлении не будут продавать.

      Как отметили в администрации аэропорта Харькова, причиной отмены рейсов лоукоста Wizz-Air по направлению Харьков – Лондон является небольшой спрос, передает Центр транспортных стратегий.

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      Поэтому на зимний период авиакомпания делает паузу для вышеупомянутого маршрута, добавили представители аэропорта.

      К слову, рейс Харьков – Лондон от Wizz Air стартовал только с 13 ноября 2018 года.

      Напомним, что польская авиакомпания LOT отменила рейс Быдгощ – Киев. Также временно приостановят полеты из Быдгоща во Львов, однако лишь до весны.

      новые авиарейсы в украине:
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      Теги: Новости Украины авиация Новости Харькова Лондон Путешествия Wizz Air
      Источник: 24 Канал
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