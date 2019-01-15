Популярный лоукост Wizz Air отменяет один из рейсов в Украине

Венгерская авиакомпания Wizz Air решила приостановить рейсы Харьков – Лондон. После 9 февраля 2019 года билеты в этом направлении не будут продавать.

Как отметили в администрации аэропорта Харькова, причиной отмены рейсов лоукоста Wizz-Air по направлению Харьков – Лондон является небольшой спрос, передает Центр транспортных стратегий.

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Поэтому на зимний период авиакомпания делает паузу для вышеупомянутого маршрута, добавили представители аэропорта.

К слову, рейс Харьков – Лондон от Wizz Air стартовал только с 13 ноября 2018 года.

Напомним, что польская авиакомпания LOT отменила рейс Быдгощ – Киев. Также временно приостановят полеты из Быдгоща во Львов, однако лишь до весны.