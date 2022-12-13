В Бундестаге состоялся ряд закрытых расследований. Там обсудили все подробности расследования.
Важно Топ-политики и журналисты: подозреваемые в подготовке переворота в Германии имели список врагов
В частности, представлены результаты рейвов и первые отчеты. Прокуроры рассказали, что подозреваемые хотели создать 280 вооруженных подразделений по всей территории Германии. Им собирались поручить "арестовывать и казнить" людей после государственного переворота.
Конкретные приготовления мятежники уже провели в землях Саксонии, Тюрингии и Баден-Вюртемберг. Их планы шокируют.
Детали о попытке госпереворота в Германии
- Информация о том, что экстремисты планировали госпереворот в Германии, появилась в начале декабря. Тогда задержали десятки человек и провели обыски в квартирах, складских помещениях и офисах. Не обошлось и без российского следа. Впоследствии подчеркнули, что "эти люди не просто фантазируют о теориях заговора. У них были конкретные планы, которые они были готовы реализовать".
- Позже СМИ заявили, что организаторы госпереворота планировали убить Олафа Шольца – канцлера Германии. Также в планах было прекратить поставки электроэнергии в стране и быстро создать собственные "вооруженные силы".
- Подозреваемые составили свой список "врагов". Туда вошли 18 человек. В частности, высокопоставленные политики и журналисты.