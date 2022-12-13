У Бундестазі відбулася низка закритих розслідувань. Там обговорили усі деталі розслідування.

Зауважте Топ-політики та журналісти: підозрювані у підготовці перевороту у Німеччині мали список ворогів

Зокрема, представили результати рейвів та перші звіти. Прокурори розповіли, що підозрювані хотіли створити 280 озброєних підрозділів по усій території Німеччині. Їм збиралися доручити "арештовувати та страчувати" людей після державного перевороту.

Конкретні приготування заколотники вже провели у землях Саксонія, Тюрингія та Баден-Вюртемберг. Їхні плани шокують.

Деталі про спробу держперевороту у Німеччині