Німецьких заколотників із правоекстремістської організації Reichsbürger арештували в середу, 7 грудня. Окрім вбивства Шольца, вони планували припинити постачання електроенергії в країні та швидко створити власні збройні сили.

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Радикали були озброєні

The New York Times з посиланням на джерела в німецькій прокуратурі інформує, що змовники хотіли вбити або депортувати ще 17 високопоставлених німецьких політиків, переважно законодавців.

Радикали навіть планували призначити так званим головою новоствореної Ради 71-річного принца Генріха XIII. Останній стверджує, що належить до аристократичного роду Ройсів.

Його план полягав у тому, щоб захопити Німеччину, перетворити її на монархію та посісти трон.

Повідомляється, що деякі із понад пів сотні підозрюваних були озброєні. Під час поліцейських рейдів вилучили 50 одиниць зброї: арбалети, рушниці, пістолети, патрони й тактичні жилети.

Поліція стежила за угрупованням з весни. Німецькі правоохоронці стверджують, що заколотники купили супутникові телефони, якими хотіли скористатися після того, як буде вимкнене електропостачання у всій країні та телекомунікаційна мережа.

Депутатка від "Партії зелених" Сара Нанні заявила, що спроба радикалів здійснити переворот, хоч і була дурною, але все одно залишається небезпечною.

"Продовжують з'являтися додаткові подробиці, які ставлять під сумнів те, чи були ці люди достатньо розумними, щоб спланувати та здійснити такий переворот. Але факт залишається фактом: якими б дурними не були їхні ідеї та безнадійними їхні плани, навіть ця спроба небезпечна", – заявила вона.

Що відомо про планування перевороту в Німеччині