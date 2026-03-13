Россия готовила ликвидацию командира Третьего армейского корпуса Белецкого: СБУ сорвала планы

Служба безопасности Украины задержала российского агента, который готовил ракетно-бомбовый удар по командиру Третьего армейского корпуса – Андрею Билецкому. Враг для этой задачи завербовал оператора БпЛА из другой бригады, который выполняет задачи в Харьковской области.

Об этом сообщили в СБУ. Смотрите также Наводил дроны на позиции ВСУ: СБУ задержала российского агента Враг хотел ликвидировать Билецкого: что известно? В пятницу, 13 марта военная контрразведка СБУ при содействии Главнокомандующего ВСУ и Командующего Сил беспилотных систем предотвратила попытки России ликвидировать командира 3-го армейского корпуса Сил обороны – Андрея Билецкого.