Россия готовила ликвидацию командира Третьего армейского корпуса Белецкого: СБУ сорвала планы
Служба безопасности Украины задержала российского агента, который готовил ракетно-бомбовый удар по командиру Третьего армейского корпуса – Андрею Билецкому. Враг для этой задачи завербовал оператора БпЛА из другой бригады, который выполняет задачи в Харьковской области.
Об этом сообщили в СБУ.
Враг хотел ликвидировать Билецкого: что известно?
В пятницу, 13 марта военная контрразведка СБУ при содействии Главнокомандующего ВСУ и Командующего Сил беспилотных систем предотвратила попытки России ликвидировать командира 3-го армейского корпуса Сил обороны – Андрея Билецкого.