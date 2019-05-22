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      ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019 НАЗНАЧЕНИЯ ЗЕЛЕНСКОГО
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      ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019 НАЗНАЧЕНИЯ ЗЕЛЕНСКОГО

      Попытка "народного подтверждения" уже принятых решений, – социолог о рисках референдума

      21 Читати новину українською
      Ирина Бекешкина о референдуме
      Ирина Бекешкина о референдуме / Скрин из Youtube

      Вынесение вопроса о достижении мирных договоренностей с Россией на народный референдум содержит серьезные риски.

      Такое мнение в комментарии 24 каналу высказала научный руководитель фонда "Демократические инициативы" социолог Ирина Бекешкина, комментируя идею президента Владимира Зеленского, которую озвучил глава его Администрации Андрей Богдан.

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      Во-первых, Бекешкина напомнила, что в Украине нет закона о референдуме, поскольку предыдущий закон был признан неконституционным, а новый акт парламент так и не принял.

      Во-вторых, очень важно, как будет сформулирован вопрос на референдуме. Честно говоря, на предыдущих референдумах вопросы очень часто ставились манипулятивно. Например, если спросить "согласны ли вы улучшать отношения с Россией, чтобы остановить военные действия и чтобы не гибли люди", здесь однозначно будет положительный результат. В-третьих, я бы не стала проводить такой референдум, потому что он покажет, насколько делятся регионы. Это будет просто такая, я бы сказала, провокация, которая покажет, что Украина делится по этой позиции,
      – отметила Бекешкина.

      Она также уточнила, что одним из направлений, где возникает много вопросов, есть тема возможных компромиссов: какие есть приемлемые, какие – неприемлемы. "В большинстве случаев – они неприемлемы. Но если говорить о регионах, которые приближены к театру военных действий, то, конечно, они намного больше склонны к компромиссам", – сказала социолог.

      Я боюсь, что это может быть просто попыткой "народного подтверждения" тех решений, которые уже приняты, чтобы показать, что народ – уже "за". Нужен закон и нужно знать, как будут сформулированы вопросы. Здесь, к сожалению, всегда присутствует элемент манипуляции,
      – сказала она.

      Что думает Зеленський о переговорах с РФ?Во время предвыборной кампании Владимир Зеленский заявил, что Украине нужно идти на переговоры с Россией, чтобы решить проблему войны на Донбассе и сохранить жизнь военных. По его словам, первый шаг к прекращению войны – это прекращение огня, а сделать это возможно только путем переговоров. При чем необходимо стол переговоров расширить – привлечь Британию и США.

      Во время своей речи на церемонии инаугурации президент Владимир Зеленский заявил, что главная задача Украины – прекращение огня на Донбассе. Он отметил, что ради того, чтобы наши герои больше не гибли, готов на все. При этом гарант подчеркнул, что не Украина начала войну, но именно она должна ее заканчивать.

      А 22 мая новый глава Администрации Президента Андрей Богдан заявил, что команда президента Владимира Зеленского рассматривает возможность вынесения вопроса о достижении мирных договоренностей с Россией на народный референдум.

      blog_ava
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      Теги: Владимир Зеленский Новости политики Новости Украины Война на Донбассе Украина – Россия
      Источник: 24 канал
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