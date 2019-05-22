Спроба "народного підтвердження" вже ухвалених рішень, – соціолог про ризики референдуму

Винесення питання про досягнення мирних домовленостей з Росією на народний референдум містить серйозні ризики.

Таку думку у коментарі 24 каналу висловила науковий керівник фонду "Демократичні ініціативи" соціолог Ірина Бекешкіна, коментуючи ідею президента Володимира Зеленського, яку озвучив голова його Адміністрації Андрій Богдан.

Читайте також: Україні потрібно вести переговори з Росією, – Полторак

По-перше, Бекешкіна нагадала, що в Україні немає закону про референдум, оскільки попередній закон був визнаний неконституційним, а новий акт парламент так і не прийняв.

По-друге, дуже важливо, як буде сформульовано питання на референдумі. Чесно кажучи, на попередніх референдумах питання дуже часто ставились маніпулятивно. Наприклад, якщо спитати "Чи згодні ви поліпшувати відносини із Росією, щоб зупинити військові дії і щоб не гинули люди", тут однозначно буде позитивний результат. По-третє, я би не стала проводити такий референдум, тому що він покаже, наскільки діляться регіони. Це буде просто така, я би сказала, провокація, яка покаже, що Україна ділиться за цією позицією,

– наголосила Бекешкіна.

Вона також уточнила, що одним із напрямків, де виникає багато питань, є тема можливих компромісів: які є прийнятні, які – неприйнятні. "У більшості випадків – вони є неприйнятні. Але якщо говорити про регіони, які наближені до театру військових дій, то, звичайно, вони набагато більше схильні до компромісів", – сказала соціолог.

Я боюсь, що це може бути просто спробою "народного підтвердження" тих рішень, які вже будуть ухвалені, аби показати, що народ – вже "за". Потрібен закон і потрібно знати, як будуть сформульовані питання. Тут, на жаль, завжди присутній елемент маніпуляції,

– сказала вона.

Що думає Зеленський про переговори з РФ?Під час передвиборчої кампанії Володимир Зеленський заявив, що Україні потрібно йти на переговори з Росією, аби розв'язати проблему війни на Донбасі та це зберегти життя військових. За його словами, перший крок до припинення війни – це припинення вогню А зробити це можливо тільки шляхом переговорів. При чому необхідно стіл переговорів розширити – долучити Британію та США.



Під час своєї промови на церемонії інавгурації президент Володимир Зеленський заявив, що головне завдання України – припинення вогню на Донбасі. Він наголосив, що заради того, аби наші герої більше не гинули, готовий на все. При цьому гарант наголосив, що не Україна почала війну, але саме вона має її закінчувати.



А 22 травня новий голова Адміністрації Президента Андрій Богдан заявив, що команда президента Володимира Зеленського розглядає можливість винесення питання про досягнення мирних домовленостей з Росією на народний референдум.