Попытка пасхального теракта на Донбассе: штаб АТО показал найденный беспилотник с взрывчаткой

В пятницу, 6 апреля, неподалеку от позиций украинских военных на оккупированной территории Донбасса были обнаружены остатки самодельного беспилотника пророссийских боевиков. Аппарат был начинен взрывчаткой и двигался в направлении Верхнеторецкого, однако упал в поле.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

Отмечается, что заряд пластичного взрывчатого вещества, который составлял не менее 1 килограмма, не сдетонировал.

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По предварительным оценкам специалистов штаба АТО, беспилотник был запрограммирован на поражение цели предварительно введенными координатами и выполнял полет в автоматическом режиме.

Беспилотный летательный аппарат произведен кустарным способом. Очевидно, чтобы избежать возможности его идентификации. БЛА собран на основе полипропиленовой трубы, где находилась капсула с боевой веществом и электродетонатором, приводимым в действие в результате столкновения БЛА с объектом,

– описали находку в штабе АТО.

Беспилотник будет передан работникам Нацполиции для проведения расследования. Как правило, в подобных случаях открывается уголовное дело за "Террористический акт".

В штабе АТО подчеркнули, что факт применения противником беспилотника-камикадзе является "циничной попыткой совершения на подконтрольной правительству Украины территории террористического акта против мирного населения с непредсказуемыми последствиями по степени тяжести".

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"Это сознательная попытка главарей российско-оккупационных войск расшатать и дестабилизировать ситуацию в прифронтовом Верхнеторецком в период проведения Пасхальных праздников, обвинив в теракте Вооруженные Силы Украины", – отметили в штабе АТО.