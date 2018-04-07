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ИВАН БУБЕНЧИК ПАСХА НАЗАР ХОЛОДНИЦКИЙ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Оккупанты на Донбассе придумали, как перед Пасхой зарабатывать на пропуске через линию фронта

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КПВВ через линию разграничения на Донбассе
КПВВ через линию разграничения на Донбассе / Госпогранслужба

Пророссийские боевики на оккупированных территориях Донбасса предлагают некую услугу "ускоренного" пересечения линии разграничения и берут за это деньги.

Как сообщает пресс-служба Госпогранслужбы, в последнее время украинские пограничники стали замечать неравномерный пассажиропоток через КПВВ на линии разграничения.

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Особенно это наблюдается на КПВВ "Новотроицкое". Люди, которые хотят попасть с подконтрольной боевикам территории на украинскую территорию, прибывают многочисленными "партиями" раз в полчаса-час.

Сами путешественники рассказывают, что оккупанты таким образом налаживают свой "бизнес", а за "ускоренную" процедуру пересечения линии разграничения они требуют оплату.

Боевики установили "таксу" за ту или иную услугу.

По словам лиц, которые вынуждены пересекать линию разграничения, представители оккупационной власти намеренно создают задержки, пользуясь тем, что в предпасхальный период пассажиропоток стал более интенсивным.

С украинской стороны никаких задержек даже из-за увеличения количества людей, прибывающих на КПВВ, не возникает.

АТО КПВВ ДонбасОккупанты зарабатывают на пропуске людей через линию разграничения на Донбассе

Теги: Новости Украины Война на Донбассе терроризм АТО Госпогранслужба
Источник: 24 Канал
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