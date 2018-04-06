Товары и в каком количестве везут на оккупированную территорию: потрясающие цифры

Почти 40 тысяч человек накануне пересекли линию фронта на Востоке через пункты пропуска. Это, для сравнения, как полностью заполненный футбольный стадион. Люди готовятся к Пасхе: на оккупированную территорию Украины что-то возят открыто, а что-то – скрыто.

От пункта пропуска Марьинка в оккупированный Донецк по прямой – считанные километры. Ежедневно в обе стороны здесь проходят контроль не менее 1,5 тысячи автомобилей и 8 тысяч человек. В канун праздников количество людей только растет.

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Максим бывает здесь ежемесячно – едет из Запорожья.

На праздники приезжаем к родителям. У меня здесь мать одна осталась, 85 лет. Вот я и приезжаю ее проведать,

– рассказал Максим.

Большинство идет с большими пакетами. Что внутри, рассказывать большинство не хочет.

"Яблока взял, конфет. Сыр... А так...", – прокомментировал Николай, который пересекал линию разграничения.

Он ездит раз в 2-3 месяца, и это оправдано. Там дороже на 50, а то и на 100% – утверждает он.

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Что позволено провезти, регулирует приказ Министерства по вопросам временно оккупированных территорий. В перечне: мука и хлебобулочные изделия, разнообразное мясо, морепродукты, молочные, овощи, фрукты, кондитерские изделия и алкоголь. Осенью прошлого года позволили кофе и чай. Чего нет в списке, то перевозить нельзя. Поэтому его постоянно требуют расширить. Общая стоимость – не более 10 тысяч гривен, а вес – 75 килограмм.

Скрытое перемещение товаров через КПВВ – обычное дело. Изобретательными бывают и те, кто идет на своих двоих. Но как правило грешат этим водители. Ничего нового не придумывают: прячут под обшивкой.

Есть такие случаи: наркотическое вещество упаковано в бутылки, бутылки в бензиновом баке. Или, наоборот, машина движется на бензине, а в газовых баллонах может быть спрятано что-нибудь,

– рассказал помощник начальника Краматорского пограничного отряда Игорь Заруднев.

Различные наркотики, сигареты, оружие и патроны, драгоценности, стоящий антиквариат и сотни тысяч в наличности разных стран. Это далеко не исчерпывающий перечень того, что изымается. Один из последних случаев – несколько сотен патронов в разобранном виде. Отдельно порох, пули и гильзы. И изъятие всего этого происходит уже в течение четырех лет. Поток не останавливается.

Если это какие-то средства террора могут быть или взрывчатка, оружие, еще что-то. Или мы можем обнаружить, что лицо, возможно, причастно или причастно 100% к незаконным вооруженным формированиям, то это может быть и компетенция СБУ,

– добавил Игорь Заруднев.

Но стоит понимать, нарушений на пунктах пропуска фиксируют с десяток в день. И это, на самом деле, лишь небольшой процент от количества людей, пересекающих линию разграничения. В среднем их около 35 тысяч. Это, например, как заполненный футбольный стадион "Арена Львов".