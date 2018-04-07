Пророссийские боевики ранили женщину на блокпосту "Оленевка"

На блокпосту "Оленевка" в пятницу, 6 апреля, пророссийские боевики ранили гражданскую женщину, которая стояла на автобусной остановке. Инцидент произошел в районе населенного пункта Новоазовск.

Об этом сообщил пресс-секретарь Госпогранслужбы Олег Слободян со ссылкой на информацию местных жителей в Facebook.

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"В ходе задержания одного из боевиков, последний достал автомат и дал очередь, попав в гражданскую женщину, которая ожидала на автобусной остановке на временно неподконтрольной Украины территории. Женщина получила огнестрельное ранение", – сообщил Слободян.

Пока неизвестно, в каком состоянии женщина.

Он отметил, что эту ситуацию боевики пытаются представить, как обстрел со стороны ВСУ и таким образом дискредитировать украинских военных и скрыть собственное преступление.

Впрочем, учитывая удаленность блокпост от позиций ВСУ, понятно, что огонь велся именно представителями НВФ,

– заверил Слободян.

К слову, украинские военные в Донбассе намерены и в дальнейшем придерживаться "пасхального перемирия".