Пророссийские боевики ранили женщину на блокпосту "Оленевка"
На блокпосту "Оленевка" в пятницу, 6 апреля, пророссийские боевики ранили гражданскую женщину, которая стояла на автобусной остановке. Инцидент произошел в районе населенного пункта Новоазовск.
Об этом сообщил пресс-секретарь Госпогранслужбы Олег Слободян со ссылкой на информацию местных жителей в Facebook.
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"В ходе задержания одного из боевиков, последний достал автомат и дал очередь, попав в гражданскую женщину, которая ожидала на автобусной остановке на временно неподконтрольной Украины территории. Женщина получила огнестрельное ранение", – сообщил Слободян.
Пока неизвестно, в каком состоянии женщина.
Он отметил, что эту ситуацию боевики пытаются представить, как обстрел со стороны ВСУ и таким образом дискредитировать украинских военных и скрыть собственное преступление.
Впрочем, учитывая удаленность блокпост от позиций ВСУ, понятно, что огонь велся именно представителями НВФ,
– заверил Слободян.
К слову, украинские военные в Донбассе намерены и в дальнейшем придерживаться "пасхального перемирия".